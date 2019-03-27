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جنايات القاهرة تقضى بالسجن المؤبد لطالب قتل مواطن بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:20 م
جنايات القاهرة تقضى بالسجن المؤبد لطالب قتل مواطن بالزاوية الحمراء محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم "محمد.ا" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مواطن بالزاوية الحمراء.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عصيل و أحمد عطية، وأمانة سر عامر على وحسن منصور. 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد.ا"، طالب، بقتل المجني عليه "خالد.ج" عمدا مع سبق الإصرار عمدا، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله  بقصد ترويع وتخويف أهالى المنطقة، وأعد المتهم  لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية" وذخائر، فأطلق عيارا ناريا صوب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
 

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