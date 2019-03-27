جامعة دمياط تستضيف عدلى القيعى والإعلامى إبراهيم المنيسى لدعم الأنشطة الطلابية

دمياط معتز الشربينى

استضافت جامعة دمياط اليوم كلا من عدلى القيعى الخبير الرياضى، والإعلامى إبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة، وأجريا جولة تفقدية بمنشآت الجامعة. كما تم إطلاق فعالية اليوم الأول للأنشطة الطلابية بافتتاح مباراة كرة القدم بملعب الجامعة.

وأديرت ندوة بعنوان "دور النجم الرياضى فى خدمة المجتمع" وشارك فى اللقاء طارق محمد أبو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضر اللقاء حمدان ربيع المتولى عميد كلية الآثار، ومحمد أبو شوارب عميد كلية التربية الرياضية.

ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، وتقديم الشكر والعرفان لتحملهما مشاق السفر لتلبية الدعوة، وحث رئيس الجامعة أيضاً الطلاب على الروح الرياضية، وعدم التحيز أو التعصب لفريق بعينه، وأن من أهم المهام التى تقوم بها الرياضة هى الأخلاق الحميدة.

حضر اللقاء جمع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتضمن اللقاء الاسئلة والاستفسارات الضيوف، والتى تم الرد عليها.

وفى ختام الندوة قام رئيس الجامعة بتقديم درع جامعة دمياط عدلى القيعى، وإبراهيم المنيسى عرفاناً وتقديراً من الجامعة بحضور فعاليات هذا اليوم، ودورهم الفعال فى خدمة المجتمع الجامعى.