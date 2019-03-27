جامعة بنها توقع عقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء 10 غرف عمليات

القليوبية إبراهيم سالم

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عقد انشاء 10 غرف عمليات جديدة بالمستشفيات الجامعية، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور السعيد عدداً من مسئولي جهاز مشروعات القوات المسلحة، وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي القاضي عميد طب بنها، والدكتور محمد سعيد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وسمير القرش الأمين المساعد للشئون الادارية.

واستمع الحضور، إلى شرح من أعضاء جهاز مشروعات القوات المسلحة، تتضمن التفاصيل الخاصه بانشاء 10 غرف عمليات ومحتوياتها علي أعلي مستوي، والتي تقام بمبني الجراحة بمستشفيات بنها الجامعية، وبذلك قد تم الانتهاء من التعاقد علي 5 مصاعد جديدة وانشاء منظومة متطورة للاطفاء بالمستشفيات الجامعية، بالاضافة الي انشاء الـ 10 غرف عمليات يتم الانتهاء منها جميعاً بنهاية العام الجاري 2019.

وقال الدكتور السعيد، "ندعم المستشفيات الجامعية بكامل طاقتنا، ونعمل علي تطويرها وتجهيزها علي أعلي مستوي في وقت قصير، لتقديم خدمه لكل المواطنين في القليوبية والمحافظات المجاورة ولكل أبناء مصر"، وهو ما يعود بالايجاب علي حالة الرضا لدي متلقي الخدمة.

وقال السعيد، "اننا نثق في قدرة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، علي تنفيذ بنود العقد الموقع معهم في الوقت المحدد، ووفقاً لخطة التنفيذ التي تم الاتفاق عليها وبجودة عالية"، مؤكداً أن الجامعة تعاقدت مع جهة متخصصة نضع ثقتنا فيها ونمتلك ضمان نجاح هذا المشروع.