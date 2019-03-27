video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توعية 6750 مواطنًا بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى سوهاج

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:32 ص
توعية 6750 مواطنًا بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى سوهاج جانب من الفعاليات
سوهاج: عمرو خلف - محمود مقبول
إضافة تعليق

نفذت شركة مياه الشرب والضرف الصحى بسوهاج ، فى إطار الأسبوع المائى الذى تستمر فعالياته حتى غدا  28 مارس الجارى بقرية نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج حملة توعية لجميع طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الأزهرية بالقرية ، والتى يبلغ عددها 6750 تلميذ بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه وتجنب الإسراف والحفاظ على المياه المهدرة ، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس منها مسابقات فى المعلومات المائية وقصة سلمى ومسابقات رسم وتلوين وندوات تثقيفية ومسرح عرائس والسلم والثعبان هذا بالإضافة الى تنفيذ دورى رياضى لشباب القرية وورش سباكة للسيدات لحثهم على ترشيد إستهلاك المياه وتوعية المصليين بالمساجد ورود الكنائس بمخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

الجدير بالذكر أنه ،يتم رفع عينات مياه شرب وتحليلها للمواطنين وكذلك قراءة وفحص العدادات وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً لاهالى القرية خلال الفترة التى ينفذ بها فعاليات الاسبوع المائى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه سوهاج تنظم ماراثون للدراجات ضمن فعاليات الأسبوع المائى بأخميم

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

ترشيد المياه

الاسبوع المائى




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة