توعية 6750 مواطنًا بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى سوهاج

سوهاج: عمرو خلف - محمود مقبول

نفذت شركة مياه الشرب والضرف الصحى بسوهاج ، فى إطار الأسبوع المائى الذى تستمر فعالياته حتى غدا 28 مارس الجارى بقرية نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج حملة توعية لجميع طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الأزهرية بالقرية ، والتى يبلغ عددها 6750 تلميذ بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه وتجنب الإسراف والحفاظ على المياه المهدرة ، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس منها مسابقات فى المعلومات المائية وقصة سلمى ومسابقات رسم وتلوين وندوات تثقيفية ومسرح عرائس والسلم والثعبان هذا بالإضافة الى تنفيذ دورى رياضى لشباب القرية وورش سباكة للسيدات لحثهم على ترشيد إستهلاك المياه وتوعية المصليين بالمساجد ورود الكنائس بمخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

الجدير بالذكر أنه ،يتم رفع عينات مياه شرب وتحليلها للمواطنين وكذلك قراءة وفحص العدادات وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً لاهالى القرية خلال الفترة التى ينفذ بها فعاليات الاسبوع المائى.