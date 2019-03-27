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تموين الأقصر : سحب الكروت الذهبية من المخابز البلدية المدعمة بالمحافظة

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:46 م
تموين الأقصر : سحب الكروت الذهبية من المخابز البلدية المدعمة بالمحافظة الدكتور على مصيلحى وزير التموين
الاقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن موافقة الدكتور على مصيلحى وزير التموين، على سحب الكروت الذهبية من جميع المخابز البلدية المدعمة بمحافظة الأقصر دون المساس بحقوق المواطن فى الخبز المدعم بالبطاقة التموينية الذكية مع استمرارية صرف الخبز المدعم بخمسة قروش للمواطنين بموجب خطابات معتمدة من المكاتب والإدارات التموينية لأصحاب البطاقات بدل تالف وفاقد وإلى حين استخراج بطاقاتهم الذكية وتفعيلها على النظام.
 
وتهيب مديرية التموين بالأقصر، بالمواطنين الحاصلين على خطابات معتمدة عند فقد أو تلف بطاقاتهم التموينية الذكية، أنه فى حالة امتناع أى مخبز عن تسليمهم الخبز بالسعر المدعم "5 قروش" الإبلاغ فوراً للإدارة المعنية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخبز الممتنع مع إعطاء المواطن كافة حقوقه من الخبز المدعم.
 
وأضاف وكيل وزارة التموين، أن ذلك يأتى فى إطار منع إهدار المال العام ولصالح المستفيدين من مظلة الدعم وحصولهم على حقوقهم كاملة مع التأكيد أنه لا يحق للمخبز بيع الخبز الحر، كما يطلق عليه بخمسون قرشاً أو تجميع الدقيق وتسريبه فى السوق السوداء.
 

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