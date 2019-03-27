تفاصيل خطف طفل "كرداسة".. سباك و3 من أعوانه نفذوا الجريمة بسبب خلافات مع والده

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة خطف الطفل "محمود ناصر" 6 سنوات طالب بالصف الأول الابتدائى بمركز كرداسة، حيث تبين أن خلافات مالية بين والد الطفل "ناصر.س" 35 سنة مقاول، وبين "فتحى.أ" سباك والمتهم الرئيسى فى الواقعة، دفعت الأخير لأن يقرر خطف الطفل.

النيابة العامة بشمال الجيزة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت لأقوال الطفل المجنى عليه على سبيل الاستدلال، فضلًا عن أقوال خاله المجنى عليه والذى تعرض لاعتداء من جانب المتهمين قبل خطفهم الطفل أثناء تواجده تحت حمايته، وتسلمت تقرير طبى حول حالته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح والذخيرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، وأمرت بإرسالهم المعمل الجنائى لفحصما وكتابة تقرير وافً عنهما، لاستكمال التحقيقات فى القضية، وواجهت المتهمين بما توفر إليها من دلائل إدانة، من بينها التحريات الأولية التى أجرتها أجهزة الأمن، وأقوال خال الطفل والطفل المجنى عليه، كما استدعت مؤجر الفيلا والسيارة التى استخدمهما المتهمين فى الجريمة؛ لسماع أقوالهم.

واعترف المتهمين أمام النيابة العامة بالاتهامات التى أسندت إليهم بخطف الطفل "محمود" تحت تهديد السلاح، وأنهم خططوا لخطفه لإجبار والده على تسوية أمورهم المالية التى رفض تسويتها بالطرق الشرعية، وأنهم خططوا لذلك قبل التنفيذ بعدة أيام، وتولى أحدهم رصد تحركات الطفل، وتبين لهم أن الوقت المناسب لتنفيذ مخطتهم هو أثناء توجه الطفل للمدرسة صباحًا بصحبة أشقائه، وقرروا خطف "محمود" لصغر سنه وسهولة السيطرة عليه.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء توجه الطفل بصحبة أشقائه إلى المدرسة مستقلًا سيارة ملاكى يقودها خاله، استوقفهم 4 ملثمين يستقلون سيارة ملاكى استأجروها قبل الواقعة لتنفيذ جريمتهم، ترجل منها اثنين واعتدوا بالضرب على خال الطفل "أحمد.ع" 26 سنة، وهددوه بــ"مسدس" وضربه أحدهم برأس السلاح على رأسه مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى، بعدها اصطحبوا الطفل داخل سيارتهم وفروا هاربين.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة هو "فتحى.أ" 47 سنة سباك، وصديق سابق لوالد الطفل، وبينهم خلافات مالية، استعان بنجله "علاء" فى العقد الثانى من عمره وشقيق زوجته "مروان.أ" 24 سنة سائق و نجل عمله "محمود.م" 24 سنة سباك، وقرروا خطف الطفل، لطلب فدية مالية من والده، نظير الافراج عن الطفل وعدم مساسه بسوء.

وانتقل فريق من النيابة العامة للمكان الذى تم احتجاز الطفل بداخله داخل فيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أن المتهمين خطفوا الطفل واحتجزوه بداخلها عدة أيام، حتى تمكنت أجهزة الأمن من كشف لغز اختفائه، وخلال تلك الفترة التى تم احتجاز الطفل خلالها بداخل الفيلا، تولى حراسته المتهمين "مراون" و"محمود" .

وكانت نجحت قوة أمنية في القبض على المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وأرشدا عن مكان إحتجاز الطفل داخل فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر، وعليه تم إعداد مأمورية أمنية، وتوجهت إلى المكان المذكور، وتمكنت من تحرير الطفل والقبض على باقى الجناة.