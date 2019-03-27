تعيين وكيل محافظ البنك المركزى بعضوية مجلس إدارة المصرية للاتصالات

كتب هبة السيد

قررت الجمعية العامة للشركة المصرية للاتصالات، المنعقدة اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، تنتهى بانتهاء أعمال الجمعية العامة التى تعقد للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر من السنة المالية، التى يقع فيها نهاية مدة العضوية، وذلك من 11 عضوا وفقا لنص المادة 21 من النظام الأساسى للشركة.

وعين مجلس الإدارة 3 أعضاء مستقلين وهم أحمد محمد جمال أبو على، لبنى محمد هلال عبد القادر خليل، محمد سعيد محمد سلطان، وهم من الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة 21 من النظام الأساسى، كما تم تعيين عضو ممثل للعاملين بالشركة تم ترشيحه من قبل النقابة العامة للعاملين بالاتصالات من ضمن العاملين بالشركة وهو إبراهيم توفيق حسن هيكل، بالإضافة إلى 7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم الدكتور ماجد عثمان، المهندس عادل حامد جاد الله، اللواء طارق عبد الله الظاهر، محمد كمال الدين بركات، محمد حسن شمروخ، الدكتور حسين يسرى جمال الدين، المهندس حسام عبد اللاه الجمل.

كما وافقت الجمعية، على اعتماد التبرعات التى تمت لعام 2018، بإجمالى مبلغ 73.4 مليون جنيه، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى حدود مبلغ 125 مليون جنيه، عن الفترة من يناير 2019 حتى 31 ديسمبر لذات العام، وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، للصرف منه على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسئولية المجتمعية.

واعتمدت الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018.