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تعليم الوادى الجديد: 1580 طالبًا بالثانوية يؤدون امتحان الجغرافيا بالتابلت

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:09 م
تعليم الوادى الجديد: 1580 طالبًا بالثانوية يؤدون امتحان الجغرافيا بالتابلت التابلت فى المدارس
كتب فريق المحافظات
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن أداء 1580 طالب وطالبة امتحان مادة الجغرافيا لطلبة الصف الأول الثانوي بنظام التابلت من اجمالي 1767طالب وطالبة علي مستوي 27 مدرسة بالمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة. 
 
وقال التداوي، ان غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات المنبثقة بكافة الإدارات التعليمية الخمس على أرض المحافظة، والتي تابعت امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية، ودخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات في أولى ساعات اليوم الدراسي لهذا اليوم. 
 
أشار التداوي إلى سعادة الطلاب من تمكنهم من أداء الامتحان دون النظر إلى نتيجته وتمكنهم من التعامل مع التابلت والدخول إلى منصة الامتحان التجريبي.
 
وأوضح أنه كلف قيادات المديرية، بتوفير اكواد الدخول إلى الامتحان حتى يتمكن باقي الطلاب من الدخول عليه, مؤكدًا بنهاية مرحلة القلق والتوتر لدى الطلاب، والذي بدأ يختفي وأدرك معظمهم للغرض الحقيقي من الامتحانات التجريبية.
 
 

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