"تعليم الشرقية" تحقق فى واقعة فيديو مدرسة البنات بأبو كبير

قال الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق فى واقعة فيديو متداول لطالبات مدرسة إعدادية يقمن بتصرفات غير لائقة مع زملائهم الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ضوء نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا لأنه لم يتم التهاون حيال تلك الوقائع.

من جانبه كشف مصدر مسئول بالتعليم، أن الفيديو يعود لامتحانات النصف الدارسى الأول، حيث كان يؤدى الطلاب والطالبات الامتحانات، وعقب انتهاء اليوم وقف مجموعة منهم وتصرفوا بهذا الشكل غير اللائق.

كانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر مجموعة من طالبات مدرسة إعدادية بصحبتهن ثلاثة طلاب من ذات الصف، ويقوم أحدهم بوضع ذراعيه عليهن كأنه يحضنهن ويداعبهن بشكل غير لائق داخل فناء المدرسة، مما أثار غضب متداولى الفيديو مطالبين بالتحقيق فى الواقعة.