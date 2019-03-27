ترخيص فندق ..مخالفات مقر الـ BBC على مكتب محافط الجيزة

كتبت : دينا الحسيني

يفحص محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد ملف مخالفات مقر قناة بي بي سي بالقاهرة، والكائنة بنطاق حي العجوزة، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بشأن تحويل المقر من فندقي إلي إداري.

وأكدت مصادر لـ "دوت مصر"، أن محافظ الجيزة يقوم بمراجعة تراخيص العقار 160 كورنيش النيل بالعجوزة " برج المعتز" والكائن به مقر بي بي سي بالطابق الثالث، والصادر برقم341 /1976 من حي العجوزة للدكتور محمد محمد رجب ببناء بدروم + أرضي+ 12 دور متكرر وتبين أن الترخيص صادر ببناء فندق سياحي وليس عقار سكني أم مبني إداري.