ترخيص فندق ..مخالفات مقر الـ BBC على مكتب محافط الجيزة

يفحص محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد ملف مخالفات مقر قناة بي بي سي بالقاهرة، والكائنة بنطاق حي العجوزة، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بشأن تحويل المقر من فندقي إلي إداري.
وأكدت مصادر لـ "دوت مصر"، أن محافظ الجيزة يقوم بمراجعة تراخيص العقار 160 كورنيش النيل بالعجوزة " برج المعتز" والكائن به مقر بي بي سي بالطابق الثالث، والصادر برقم341 /1976 من حي العجوزة للدكتور محمد محمد رجب ببناء بدروم + أرضي+ 12 دور متكرر وتبين أن الترخيص صادر ببناء فندق سياحي وليس عقار سكني أم مبني إداري.
وأوضحت المصادر، أن المحافظ طابق الرسومات الهندسية التي اعتمدها الحي لإنشاء المبني عام صدور الترخيص بمبني العقار الحالي وتبين وجود مخالفات تمثلت في التحويل من فندقي إلي سكني، وإداري، وطبقاً للرسومات الهندسية المثبته بملف المبني بحي العجوزة ، اكتشف المحافظ أن مقر القناة بالطابق الثالث كان مقر مطعم الفندق.
ورجحت المصادر قيام محافظة الجيزة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقر البي بي سي طبقاً للقانون، وذلك خلال الأيام القادمة.
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