ترامب يستقبل زوجة زعيم المعارضة الفنزويلى بالبيت الأبيض

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استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فابيانا روساليس حرم زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو، بالبيت الأبيض، مشيرًا إليها بـ "السيدة الأولى" لفنزويلا، ومؤكدًا دعمه لبلادها.

وقال ترامب - خلال اللقاء الذى بثته قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه رغم امتلاك فنزويلا لإمكانات هائلة، إلا أن شعبها يتضور جوعًا ويواجه عمليات قتل واعتداء، واصفًا ما تشهده فنزويلا بـ "المبهم وغير المفهوم" وفقًا للتقارير "المروعة" التى حصل عليها.

وحذر ترامب - خلال اللقاء - الحكومة الروسية من تورطها مع فنزويلا فى ظل الجهود التى تبذلها واشنطن لدعم زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو، قائلًا "يتعين على روسيا الخروج من القضية".

يذكر أن الكرملين دعم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، فى وقت تقود فيه واشنطن تحالفًا من العديد من الدول التى اعترفت بأن جوايدو كرئيس شرعى للبلاد.

وفى سياق متصل، أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، استعداد بلاده للتصدى للهجمات الخارجية وحماية سلامة أراضى البلاد، مشيرًا إلى أنه يجب أخذ التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكرى على محمل الجد.

وقال مادورو - فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء: "عندما تهدد إمبراطورية الولايات المتحدة عسكريًا أى بلد، يجب أخذها على محمل الجد، ولذلك فإننا مستعدون سويا مع الشعب والقوات المسلحة الفنزويلية للتصدى للهجمات والدفاع عن سلامة أراضى الوطن".