تخريج الدفعة الأولى من مشروع "نقدر" بحضور رئيس جامعة سوهاج

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "نقدر" لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم اعدادهم لسوق العمل بعد التخرج، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وأعرب رئيس الجامعة في بداية كلمته عن بالغ سعادته بالنجاح الذي حققه البرنامج ومساهمته بشكل كبير في إبراز طاقات الطلاب وإطلاق ابداعاتهم وصقل مهاراتهم، مقدما الشكر للدكتورة غادة عبدالرحيم مؤسس المشروع ومستشار رئيس الجامعة لتأهيل وتدريب الطلاب، كما اشاد رئيس الجامعة بمجهودات الدكتورة غادة عبدالرحيم في تقديمها المشروع بشكل تطوعي من اجل خدمة الجامعة وطلابها، مؤكدا علي دعم جامعة سوهاج للمشروع في الدفعات القادمة نتيجة النجاح الكبير الذي حققه في الدفعة الاولي.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة عبدالرحيم مؤسس المشروع أن مشروع نقدر هو الإرادة الحقيقية والهدف الذي تبناه الطلاب لتحقيق ذاتهم وتغييرهم للأفضل، ليستطيعوا التفكير خارج الصندوق، حيث زرع المشروع فى الطلاب أنه لا يوجد كلمة مستحيل.

كما أوضحت ان الطلاب استطاعوا خلال ثلاثة اشهر من التدريب تعلم كيفية التعامل مع المستقبل وتحديد المصير بشكل جدي، لتحديد أولوياتهم ووضع خطط واضحة الملامح للمستقبل، ليس لإفادة نفسه فقط وإنما لإفادة المجتمع ايضا .

كما اكدت مستشار رئيس جامعة سوهاج علي انها تقوم بذلك العمل بشكل تطوعي ايمانا بالفكرة وحبا في الطلاب وتمسكهم بمستقبل مشرق افضل.

من ناحية اخرى قام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بتكريم الدكتورة غادة عبدالرحيم مستشار رئيس جامعة سوهاج ومؤسس مشروع نقدر بمنحها درع جامعة سوهاج تقديرا لمجهوداتها في المشروع.

واكد رئيس جامعة سوهاج خلال الحفل علي تقدير جامعة سوهاج من مجلس ادارة وطلاب لمجهودات الدكتورة غادة عبدالرحيم لاسيما قيامها بذلك العمل تطوعيا ايمانا وحبنا منها في خدمة طلاب جامعة سوهاج، لتأهيلهم لسوق العمل وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد جيل من الخريجين قادرا على إنتاج أفضل، وإعداد ايدي عاملة مؤهلة، كما أكد ايضا دعم الجامعة الكامل للمشروع واستمراره لتخريج المزيد والمزيد من الدفعات خلال المرحلة القادمة.

يذكر أن الطلاب المتخرجين من الدفعة الاولي حصلوا علي 30 دورة تدريبية في مجالات عدة مثل التنمية البشرية وريادة الأعمال وتطوير المهارات والتأهيل والإعداد لسوق العمل، وحصل الطلاب في حفل التخرج علي شهادة من جامعة سوهاج معتمدة باجتيازه التدريب وحصوله على 30 تدريبية، وشهادة من مايكروسوفت، معتمدة ايضا من البنك الانمائي بهيئة الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، كما حصلوا علي شهادة من اليونيسيف.

كما يشار الي أن الحفل كان بحضور جميع المتدربين الذين شاركوا في التدريب لمساهمتهم في نجاح المشروع وهم كلا من مصطفي زكريا منسق التدريب بمديرية الشباب والرياضة، ومايكل سيدروس مدرب معتمد من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وشركة مايكروسوفت "وزارة الشباب"، وغادة الضبع مسئول بجهاز تنمية المشروعات، ومينا مكرم مدرب في مديرية الشباب والرياضة.