تحرير 287 محضر مخالفة تموينية بالفيوم خلال الأسبوع الأخير من مارس

ففى قطاع المخابز والمطاحن تم ضبط تجميع 14 شيكارة دقيق مخابز، و62 شيكارة دقيق مستهلكين، بالإضافة إلى 200كجم سكر تمويني علي مستوي مراكز المحافظة.

أما بالنسبة للحوم تم ضبط 1080 كجم لحمة رأس ودهون وأحشاء داخلية ولحوم غير صالحه للإستخدام الأدمي، و114كجم دجاج منتهي الصلاحية علي مستوي مراكز المحافظة.

كما تم ضبط 2016 قطعة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر علي مستوي مراكز المحافظة، وكذلك ضبط مصنع لإعادة تصنيع الزيوت المستخدمة للطعام مرة أخري بمركز سنورس يحتوى على 270كجم مجهول المصدر جاهز للبيع .

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر حيال المخالفين.