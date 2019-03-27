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الأربعاء، 27 مارس 2019 02:11 م
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تحرير 287 محضر مخالفة تموينية بالفيوم خلال الأسبوع الأخير من مارس

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:00 م
تحرير 287 محضر مخالفة تموينية بالفيوم خلال الأسبوع الأخير من مارس جانب من المضبوطات
الفيوم – رباب الجالي
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قامت مديرية التموين بمحافظة الفيوم ، تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومسئولي الرقابة التموينية بعدد من الحملات التموينية والتى أسفرت عن ضبط  287 محضر .

ففى قطاع المخابز والمطاحن تم ضبط تجميع 14 شيكارة دقيق مخابز، و62 شيكارة دقيق مستهلكين، بالإضافة إلى 200كجم سكر تمويني علي مستوي مراكز المحافظة.

أما بالنسبة للحوم تم ضبط 1080 كجم لحمة رأس ودهون وأحشاء داخلية ولحوم غير صالحه للإستخدام الأدمي، و114كجم دجاج منتهي الصلاحية علي مستوي مراكز المحافظة.

كما تم ضبط 2016 قطعة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر علي مستوي مراكز المحافظة، وكذلك ضبط مصنع لإعادة تصنيع الزيوت المستخدمة للطعام مرة أخري بمركز سنورس يحتوى على 270كجم مجهول المصدر جاهز للبيع .

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر حيال المخالفين.


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