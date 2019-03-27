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الأربعاء، 27 مارس 2019 12:36 م
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تحرير 1037مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:20 م
تحرير 1037مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1037 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 501 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و36 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و29 مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و73 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و23 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و14 مخالفة بيئة و105 مخالفات  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 15 مخالفة خط السير و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 15 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و23 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سيارة متروكة و25 مخالفة إزالة فاميه وتحرير20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 29 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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