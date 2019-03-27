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تجديد حبس المتهمة بتعذيب حفيدها حتى الموت فى دار السلام

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:44 م
تجديد حبس المتهمة بتعذيب حفيدها حتى الموت فى دار السلام جثة ـ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس المتهمة بقتل حفيدها 15 يوما على ذمة التحقيق .

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالت إن ابنتها تخرج كل يوم للعمل، وتترك ابنها معها داخل الشقة.

وأضافت أن المجنى عليه كان دائم اللهو و"الشقاوة" داخل الشقة، وكانت تحاول تعديل سلوكه لكنها فشلت، مشيرة فى اعترافاتها إلى أن حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات، كان يتبول على نفسه باستمرار وحاولت أن تعلمه دخول الحمام ولكنه كان دائم البكاء.

وتابعت المتهمة: "فى يوم الحادث تبول الطفل على نفسه لا إراديا، فأمسكت به وخنقته واعتديت عليه بالضرب حتى لفط أنفاسه الأخيرة، حيث قالت المتهم "مكنتش قاصدة أموته ده حفيدى وكنت بأدبه"، مشيرة إلى أنها عندما اكتشفت وفاته قامت بلفه فى بطانية ووضعته داخل الشقة خوفا من افتضاح أمرها.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها  طفل 5 سنوات على يد والدتها، داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الجثة متعفنة وملفوفة فى بطانية، حيث اعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

 


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