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تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:56 م
تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.738 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 174 مليون ورقة مالية بقيمة 747 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.19%، والعرب على 6.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.75%.
 
 
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، 540 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 34.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.
 
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.
 
 
 
وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة
 
 
 

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