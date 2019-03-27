تامر عاشور يعارض على حكم حبسه سنة.. والمحكمة تحدد 15 إبريل أولى الجلسات

كتب أحمد حسنى

تقدم محامى الفنان تامر عاشور، بمعارضة على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة التهرب الضريبى، وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، جلسة 15 أبريل المقبل لنظر المعارضة.

وكانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، والمستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، بمعاقبة المطرب تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183,269 ألف، من عانى 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".