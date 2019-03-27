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تأجيل محاكمة "حداد" هتك عرض طفلتين بالقوة لـ 24 يونيو

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:10 م
تأجيل محاكمة "حداد" هتك عرض طفلتين بالقوة لـ 24 يونيو جريمة هتك عرض الأطفال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهم "إبراهيم. ج"، فى اتهامه بهتك عرض طفلتين بالإكراه بالزاوية الحمراء، لجلسة 24 يونيو المقبل.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عصيل وأحمد عطية.
 
وأسندت النيابة للمتهم "إبراهيم.ج"، حداد، تهمة هتك عرض المجنى عليهما "ي.م"، و"د. ت" بالإكراه، بأن أشهرا فى وجههما سلاحا أبيض "سكين"، واستدرجهما لمكان بمعرفته وأجبرهما على حصر ملابسهم وتمكن بتلك الوسيلة من النيل من عوراتهما والإمناء بهما.
 
 
 

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جنايات القاهرة

هتك عرض طفلتين

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