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بومبيو: واشنطن تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومعلومات استخبارتية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:06 م
بومبيو: واشنطن تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومعلومات استخبارتية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم" الأربعاء" أن الولايات المتحدة لا تقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية فحسب بل وتمدها أيضا بمعلومات استخباراتية.

وقال بومبيو خلال جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية "نحن نقدم لأوكرانيا مساعدات ملموسة حيث أننا نزود الشعب الأوكرانى بوسائل دفاعية ونساعدهم من الناحية الاستخباراتية وهذا ما رأيته فى منصبى السابق (مدير وكالة الاستخبارات المركزية)، قبل أن أصبح وزيرا للخارجية".

وأضاف "أنتم ترون جهودنا عبر العالم بما فى ذلك فى أوكرانيا وجورجيا" مشيرا إلى أن أوكرانيا ستشهد انتخاباتها الرئاسية يوم 31 مارس.

 

 


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