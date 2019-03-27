وقال الرئيسان، في بيان عقب لقائهما في الكرملين، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن روسيا ولبنان، يحترمان وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها وينطلقان من الموقف المبدئي المتمثل بأنه لا بديل عن حل القضية السورية بوسائل سلمية"، مؤكدين دعمهما لتسوية النزاع في هذه البلاد بطريقة سياسية دبلوماسية على أساس القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأكد البيان، أن روسيا ولبنان يعربان عن دعمهما للجهود التي تبذلها سلطات الجمهورية العربية السورية مع حلفائها في مجال محاربة الإرهاب ضد تنظيمي (داعش وجبهة النصرة والجماعات المنضوية تحت لوائهما)، مشيرين إلى فعالية وثمار منصة أستانا على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا وخفض مستوى العنف في هذا البلد.

وشددت الدولتان على دعمهما للجهود المبذولة في إطار تطبيق المبادرة الروسية الخاصة بضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بيوتهم، مشيرتين إلى أنهما تنطلقان من أن حل هذه القضية يتوقف بشكل مباشر على خلق الظروف الملائمة بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية في سوريا نفسها عبر إعادة إعمارها في مرحلة ما بعد النزاع.

ودعت كل من روسيا ولبنان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى الإسهام في ذلك بكل طرق ممكنة.