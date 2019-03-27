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بلاغ للنائب العام ضد خالد أبو النجا لترقب وصوله ومصادرة أمواله

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:13 ص
بلاغ للنائب العام ضد خالد أبو النجا لترقب وصوله ومصادرة أمواله الفنان خالد أبو النجا-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا، بعد أن روج المشكو في حقه للمثلية الجنسية، وظهور تغريدات مشبوهة علي مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث علي الدولة، بالإضافة لعقد اجتماع مع عمرو واكد فى الكونجرس الأمريكي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب.
 
 
وأضاف البلاغ، أن ما فعله أبو النجا يعد جريمة تخضع للمعاقبة طبقا للقانون الإرهاب94 لسنة 2015، والتى تقضى بأن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .
 
 
وطالب البلاغ الذي حمل رقم 4678  لسنة 2019 عرائض النائب العام،  وضع المشكو فى حقه علي قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ علي أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.
 
 
 
 

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