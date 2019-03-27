بعد تأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب.. اعرف 10 معلومات عن قضية "طلائع حسم"

كتبت هدى أبو بكر

أيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، إدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين فى القضية، ليكون حكمها باتا ونهائيا، وفيما يلى 10 معلومات عن القضية:

1- 20 يونيو 2018.. نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بإدراج 187 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

2- بدأت الخمس سنوات وهى مدة الإدراج على قوائم الإرهابيين منذ 13 يونيو 2018 ، تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات.

3 - حملت القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا ، والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

4 - جاء من بين الأسماء المدرجة: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

5 - فى أغسطس 2018 ..قدم المتهمون طعنا على حكم محكمة الجنايات.

6 - فى نوفمبر 2018 ..حددت محكمة النقض جلسة 26 فبراير 2019 أولى جلسات نظر طعون المتهمين.

7- 26 فبراير 2019 ..حجزت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعون المتهمين للحكم بجلسة 26 مارس.

8- 26 مارس 2019..أيدت محكمة النقض قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين.

9- 4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج وفقا لقانون الكيانات الإرهابية وهى:

أ- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

ب- ومنع الأجنبى من دخول البلاد.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.

ج- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

د- تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

10- أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها ، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.