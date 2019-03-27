بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

أعلنت اللجنة العليا للحج عن نتيجة قرعة الحج السياحى، وخصصت 3 مواقع إلكترونية لمعرفة نتيجة القرعة ، وهم الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، بوابة قطاع الشركات السياحية والمرشدين، الرابط الإلكترونى.

حيث أعلن مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة قبل قليل نتائج قرعة الحج السياحى التى بلغت 148 ألف مواطن ، حيث يؤدون المناسك عبر2002 شركة سياحة، ويصل عدد المشرفين 4274 مشرفا.

ووصل عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى هذا العام للمستوى الاقتصادى، 69826 مواطن بنسبة زيادة عن العام الماضى 33%، يتنافسون على 12 ألف تأشيرة، والمستوى البرى 57690 يتنافسون على 12ألف تأشيرة بزيادة نسبتها 19%.

كما تقدم لمستوى الخمس نجوم 16027، وسيتم تنفيذه عبر 312 شركة، فى حين عدد التأشيرات المخصصة 8900 تأشيرة، بنسبة ارتفاع 38% عن الموسم الماضى.

وتقدم لمستوى الاربع نجوم 4898، وسيتم تنفيذه عبر 96 شركة، وعدد التأشيرات المخصصة 3000 تأشيرة، بنسبة انخفاض 42% عن الموسم الماضى، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى 148 ألف مواطن ، وسيتم تنفيذه عبر 2002 شركة سياحة، وعدد المشرفين لهذا الموسم 4247.

ويمكن لجميع المواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحى بالرقم القومى، من خلال 3 مواقع إلكترونية تم تخصيصها للاستعلام، وذلك تيسيرا على المواطنين والشركات السياحية.

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحى يمكن الدخول على المواقع الإلكترونية التالية وهى، الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، بوابة قطاع الشركات السياحية والمرشدين، موقع الحج .