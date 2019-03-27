بالأسماء .. قرار جمهورى بتعيينات فى هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 161 لسنة 2019، بخصوص تعيينات هيئة قضايا الدولة.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، بأن يعين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة كل من: مصطفى أحمد محمد عبدالمولى وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من 19-6-2010 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2010 المقضى بإلغائه، وأميرة أسامة محمد محمد، وتعتبر أقدميتها فى هذا الدرجة اعتباراً من 17- 7-2012 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2012 المقضى بإلغائه، ومحمد عمر محمد جمال، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة إعتباراً من 13-8-2013 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه.

وطه بكرى جابر عبدالفضيل، وتعبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من 13-8-2018 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه، وحمدى محمد عبدالسلام خليفة ، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من 13-8-2013 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه، محمد سعدعبدالرحمن أحمد وتعتبر أقدميته فى هذه الجرجة اعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه، وغانم أبوالفتوح رزق على، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة اعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.

وشعبان محمود عبدالعزيز أبوصاحب ، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة اعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وهند مراد حامد محمود وتعتبر أقديمتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وعادل شعبان درويش عبداللطيف ، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وعبدالكريم أحمد عبدالكريم عبدالرحيم ، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وهانم رضوان أحمد الحلفاوي ، وتعتبر أقديمتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وإسلام إسماعيل مرعى على ، وتعتبر أقديمتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وهناء عبدالله حسن عبدالله ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه ، ومحمود حسن دردير حسن، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.

وأسماء على حسن محمود ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه ، ومى عادل فؤاد محمود ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه ، وإبراهيم أحمد إبراهيم أحمد ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه .

نشر القرار في الجريدة الرسمية.