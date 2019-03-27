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بالأسماء .. قرار جمهورى بتعيينات فى هيئة قضايا الدولة

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:44 م
بالأسماء .. قرار جمهورى بتعيينات فى هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 161 لسنة 2019، بخصوص تعيينات هيئة قضايا الدولة.
 
وتضمنت المادة الأولى من القرار، بأن يعين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة كل من: مصطفى أحمد محمد عبدالمولى وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من 19-6-2010 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2010 المقضى بإلغائه، وأميرة أسامة محمد محمد، وتعتبر أقدميتها فى هذا الدرجة اعتباراً من 17- 7-2012 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2012 المقضى بإلغائه، ومحمد عمر محمد جمال، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة إعتباراً من 13-8-2013 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه.
 
وطه بكرى جابر عبدالفضيل، وتعبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من 13-8-2018 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه، وحمدى محمد عبدالسلام خليفة ، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من 13-8-2013 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2013 المقضى بإلغائه، محمد سعدعبدالرحمن أحمد وتعتبر أقدميته فى هذه الجرجة اعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه، وغانم أبوالفتوح رزق على، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة اعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.
 
وشعبان محمود عبدالعزيز أبوصاحب ، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة اعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وهند مراد حامد محمود وتعتبر أقديمتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وعادل شعبان درويش عبداللطيف ، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وعبدالكريم أحمد عبدالكريم عبدالرحيم ، وتعتبر أقديمته فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وهانم رضوان أحمد الحلفاوي ، وتعتبر أقديمتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وإسلام إسماعيل مرعى على ، وتعتبر أقديمتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 12-7-2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، وهناء عبدالله حسن عبدالله ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه ، ومحمود حسن دردير حسن، وتعتبر أقدميته فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.
 
وأسماء على حسن محمود ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه ، ومى عادل فؤاد محمود ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه ، وإبراهيم أحمد إبراهيم أحمد ، وتعتبر أقدميتها فى هذه الدرجة إعتباراً من 8-5-2016 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 المقضى بإلغائه .
 
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
 
 
 
 

 

 


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