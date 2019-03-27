باكستان تعيد فتح مجالها الجوى بعد غلقه بسبب تصاعد التوتر مع الهند

إسلام آباد /أ ش أ/

أعادت الحكومة الباكستانية، فتح مجالها الجوى لكل رحلات الطيران المحلية والدولية بعدما أغلقته لمدة 28 يومًا نظرًا لتصاعد التوترات مع الهند.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن باكستان كانت استأنفت عمليات الطيران بشكل جزئى من إسلام آباد كراتشى وبيشاور وكويتا مطلع هذا الشهر، مضيفةً أنه سيتم استئناف رحلات الطيران فى كل المطارات للخطوط الجوية الداخلية والدولية وفقًا لجدول زمني، إلا أن رحلات المرور العابر (الترانزيت) ستظل معلقة.

يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بعدما أغلقت باكستان مجالها الجوى فى 27 فبراير الماضى أمام كل رحلات الطيران المحلية والدولية فى ظل الأوضاع الأمنية التى شهدتها البلاد، ولفتت الصحيفة إلى أن رحلات الطيران إلى بانكوك وكوالالمبور ونيودلهى ستبقى معلقة لأسباب أمنية.