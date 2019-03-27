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باكستان تسعى لحل خلاف مع أفغانستان بسبب تصريحات لرئيس الوزراء

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:44 ص
باكستان تسعى لحل خلاف مع أفغانستان بسبب تصريحات لرئيس الوزراء عمران خان
إسلام آباد (رويترز)
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سعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء،لاحتواء خلاف مع أفغانستان بشأن تصريحات لرئيس الوزراء عمران خان فُسرت على أنها تقترح أن تشكل كابول حكومة مؤقتة للمساعدة فى تسهيل محادثات السلام مع طالبان.

أدلى خان بهذه التصريحات للصحفيين الباكستانيين يوم الاثنين وأثارت غضبا شديدا فى أفغانستان ودفعت كابول لاستدعاء سفيرها من إسلام اباد للاحتجاج على ما وصفته بالتصريحات "غير المسؤولة" لخان.

وهذه هى ثالث مرة خلال شهر تقريبا تطلب فيها كابول تفسيرا من إسلام اباد بشأن تعليقات عن محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الجارية منذ 17 عاما فى أفغانستان.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا تقول فيه إن تصريحات خان، التى نشرتها منافذ إعلامية باكستانية بصيغ مختلفة، اقتطعت من سياقها وفُسرت على نحو خاطئ.

وقال البيان "أشار رئيس الوزراء فى تعليقاته إلى نموذج باكستان حيث تجرى الانتخابات تحت إدارة حكومة مؤقتة. لا ينبغى تفسيرها على نحو خاطئ بما يوحى بالتدخل فى شؤون أفغانستان".

واستكمل البيان "باكستان ليس لها أى مصلحة فى أفغانستان سوى دفع السلام عبر عملية سياسية يقودها الأفغان".

 


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