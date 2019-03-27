وقال مكتب وزارة الخارجية بإسلام آباد - في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إن هذا القرار يمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات السارية لمجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 497 لعام 1981، وأكدت الوزارة أن القرار الأمريكي يشكل أيضًا "نكسة خطيرة" للقانون والأعراف الدولية.

كما شدد البيان على أن "باكستان تشارك الغضب الدولي وتعرب عن قلقها البالغ بشأن التداعيات الخطيرة المحتملة لهذا القرار على المنطقة وخارجها"، ودعت إسلام آباد كذلك مجلس الأمن أن يحاط علمًا بالوضع ويأخذ خطوات في هذا الشأن وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أول أمس الإثنين إعلانا رئاسيا يعترف فيه بأن هضبة الجولان أرض إسرائيلية، على الرغم من قرارات الأمم المتحدة المطالبة بانسحاب إسرائيل منها.