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الأربعاء، 27 مارس 2019 03:50 م
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باكستان تحث على عدم عسكرة الفضاء بعد أن أسقطت الهند قمرا صناعيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:22 م
باكستان تحث على عدم عسكرة الفضاء بعد أن أسقطت الهند قمرا صناعيا إطلاق صاروخ _ صورة أرشيفية
إسلام آباد (رويترز)
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نادت باكستان بعدم اللجوء للتهديدات العسكرية فى الفضاء الخارجى، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تصريح الهند، إنها أسقطت أحد أقمارها الصناعية فى استعراض لقوتها المتنامية فى الفضاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، فى بيان "الفضاء إرث موحد للبشرية وكل الأمم مسئولة عن تفادى التصرفات التى يمكن أن تؤدى إلى عسكرة هذه الساحة.

"نأمل أن تكون الدول التى أدانت بقوة فى الماضى إظهار آخرين لقدرات مشابهة، مستعدة للعمل من أجل وضع أدوات دولية لمنع التهديدات العسكرية فى الفضاء الخارجي"، مضيفا "التفاخر بهذه القدرات أشبه بحرب دون كيخوته ضد طواحين الهواء".

 

 


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