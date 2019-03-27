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انعقاد عمومية للمصرية للاتصالات للنظر فى تشكيل مجلس الإدارة.. اليوم

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:00 ص
انعقاد عمومية للمصرية للاتصالات للنظر فى تشكيل مجلس الإدارة.. اليوم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
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تعقد اليوم الأربعاء الجمعية العامة العادية، وغير العادية للشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة عدداً من الموضوعات العامة على رأسها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة، والنظر فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.

 

وحققت الشركة صافى ربح، بنتائج أعمالها عن العام الماضى، بلغ 3.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

 

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2018 مبلغ 22.8 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 23% عن نفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالنمو فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة بمقدار 36% بما يمثل 71% من إجمالى النمو فى الإيرادات، كما عززت إيرادات اتفاقية بهارتى إيرتل البالغة 1.6مليار جنيه مصرى النمو فى إيرادات وحدات أعمال الجملة  التى حققت زيادة بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق.


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