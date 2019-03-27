انخفاض أسعار القمح والذرو والردة المحلى والصويا واستقرار الحديد والأسمنت

كتب هانى الحوتى

مؤشر الاستقرار بات مسيطراً على غالبية السلع وخاماتها فى القائمة التى أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية اليوم، طبقاً مؤشر البورصات السلعية العالمية، والسوق المحلى ، ولم يظهر مؤشر الانخفاض، إلا أمام القمح والذرة والصويا، وبذرة الصويا والردة المحلى، نفس الأمر بالنسبة للمعادن فقد سيطر أمامها مؤشر الاستقرار، ما عاد خام النحاس الأحمر فقد هبط مؤشر سعره اليوم

قمح 11.5 أوكرانى / روسى 4350 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 روسي 4380 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 أمريكى 4400 جنيه / طن صب أرضه

دقيق -24 5350 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 5450 جنيه / طن معبأ أرضه

ردة محلى 3375 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 6800 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 6000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 10900 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 9700 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 8800 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 13800 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 9900 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 11650 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7400 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 7550 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 7300 جنيه / طن صب أرضه

فول بلدي - خام 24000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول ليتوانى - خام 11500 جنيه / طن معبأ أرضه

فول أسترالي - خام 15000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول أثيوبي - خام 14000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول إنجليزى - خام 11200 جنيه / طن معبأ أرضه

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3680 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3480 جنيه / طن صب أرضه

ذرة رومانى 3550 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 7200 جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 6720 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا 44 6380 جنيه / طن معبأ أرضه

بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12500جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12250 جنيه/ طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36% 4750 جنيه / طن معبأ أرضه

شعير 5600 جنيه / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال

صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال

علف بادي تسمين سوبر 23% 6700 جنيه /طن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن 24 جنيه / كيلو

لحم أحمر دواجن 37 جنيه / كيلو

الأسعار المحلية للمعادن والأسمدة ليوم الأربعاء 27 مارس 2019

الحديد 11500 جنيه / طن أرضه

خردة الحديد 5300 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 50500 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 55000 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر 130000 جنيه / طن أرضه

الأسمنت 830 جنيه / طن أرضه

يوريا 4750 جنيه / طن أرضه

النترات ناعم 4600 جنيه / طن أرضه

النترات خشن 4500 جنيه / طن أرضه

فوسفات ناعم 1250 جنيه / طن أرضه

فوسفات محبب 1950 جنيه / طن أرضه

الذهب - 24 735 جنيه / جرام

الذهب - 21 643 جنيه / جرام

الدولار الأمريكى "بنك مركزي" شراء/بيع 17.26/ 17.36جنيه