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انتحار طالبة بالثانوية العامة شنقا داخل غرفة نومها بقرية بالشرقية

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:43 م
انتحار طالبة بالثانوية العامة شنقا داخل غرفة نومها بقرية بالشرقية انتحار -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تخلصت طالبة في السابعة عشر من العمر، من حياتها بالانتحار شنقا، وذلك لمروها بحالة نفسية سيئة، وتم إخطار نيابة منيا القمح بالواقعة، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
وتلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانتحار طالبة شنقا داخل غرفة نومها بقرية زهر شرب دائرة مركز منيا القمح.
 
وتبين من التحريات قيام "أمينة ع ع ع" 17 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، بالانتحار شنقا لمرورها بحالة نفسية، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2523 إداري مركز منيا القمح.
 
 
 
 
 
 

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