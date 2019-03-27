video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات بالموقع الإلكترونى

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات بالموقع الإلكترونى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد لتلقى تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين اليوم  الأربعاء 27 مارس، على أن يقوم المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.

 

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم 27 مارس الجارى، بعد كان مقرر آخر موعد يوم 15 مارس، حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم.

 

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أكدت، أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو فى حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التموين: نجحنا فى توفير السكر بكميات كبيرة ومنع الأزمات

مديرية تموين شمال سيناء تؤكد توافر كافة السلع الغذائية بالمحافظة

التموين

تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات




لا تفوتك
وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

المصرية هبة الفقى تتأهل للحلقة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء

المصرية هبة الفقى تتأهل للحلقة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء

قبل وبعد الخيانة.. خالد أبو النجا وعمرو واكد "شربوا شاي بالياسمين"

قبل وبعد الخيانة.. خالد أبو النجا وعمرو واكد "شربوا شاي بالياسمين"

وزير التموين: تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان "

وزير التموين: تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان "

وزير الداخلية الإيطالى يوافق على منح المصرى رامى شحاتة الجنسية الإيطالية

وزير الداخلية الإيطالى يوافق على منح المصرى رامى شحاتة الجنسية الإيطالية

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة