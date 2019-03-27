اليوم.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات بالموقع الإلكترونى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد لتلقى تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين اليوم الأربعاء 27 مارس، على أن يقوم المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم 27 مارس الجارى، بعد كان مقرر آخر موعد يوم 15 مارس، حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أكدت، أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو فى حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.