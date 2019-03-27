الهيئة العربية للتصنيع تعلن تنفيذ 100 محطة طاقة شمسية بالمحافظات منذ 2013

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع على سعادته بالتواجد والتواصل مع الجمع العلمى من علماء مصر وعقولها المنيرة، مشيراً أن دعم ورعاية الهيئة العامة للتصنيع لمؤتمر جامعة طنطا للطاقة المتجددة واستدامة المياه يأتى إيماناً بأهمية دور البحث العلمى والتكنولوجى فى بناء الأمم ونهضتها وتقدمها.

وأشار اللواء توحيد توفيق، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أخذت على عاتقها الاستمرار بمد أواصر التعاون بينها وبين مختلف قطاعات البحث العلمى بالجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية، إيماناً بضرورة التواصل والتكامل بين قطاعى البحث العلمى والتصنيع المحلى، وأن تكون معطيات ونتائج البحث العلمى بمثابة النبراس للعملية التصنيعية بالوحدات الإنتاجية ككل، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار بذل وتضافر الجهود نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التى تهدف إلى ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة والمجتمع ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة واستدامة المياه التى يرعاها المؤتمر.

وأوضح اللواء توحيد توفيق، أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست عام 1975 بين 4 دول عربية بهدف بناء قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة، وتولت مصر مسئولية الهيئة كاملة فى عام 1979 وتتبعها 13 وحدة صناعية تعمل فى مختلف المجالات لتصبح من أكبر الصروح التصنيعية التى تفخر بها مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بمختلف الأنشطة والمجالات التصنيعية المتنوعة، حيث تعمل بالعديد من المجالات المدنية خاصة لصالح مشروعات التنمية الشاملة، مضيفاً أن الهيئة تمتلك المصنع الوحيد فى الشرق الأوسط الذى يقوم بتصنيع عربات ومهمات السكك الحديدية إلى جانب إنتاج سيارات الدفع الرباعى وتجهيزات السيارات المختلفة كسيارات الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى إنتاج الأجهزة الألكترونية الحديثة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تولى اهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية التى تتضمن إنشاء محطات تنقية مياه الشرب بمختلف الطاقات وكذلك تحلية مياه البحر وإعذاب الآبار ومعالجة مياه الصرف وإنتاج موفرات المياه الحديثة للمنازل والوحدات السكنية بأحدث التكنولوجيا المتاحة.

وفى مجال الطاقة المتجددة، أشار اللواء توحيد توفيق، إلأى أن الهيئة منذ عام 2013 قامت بتصميم وتنفيذ أكثر من 100 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، والمساهمة بالمشروعات القومية للدولة لإنارة الطرق والمنشآت باستخدام الطاقة الشمسية بالمحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب التعاون مع وزارة الخارجية فى إقامة محطات شمسية بالخارج لدعم دول حوض النيل.

وفى ختام كلمته، وجه اللواء توحيد توفيق الشكر لجامعة طنطا باعتبارها إحدى الجامعات المصرية المؤثرة والمميزة بعقول أبنائها ولسعيها الحثيث على إقامة وإنجاح مثل هذه اللقاءات العلمية والبحثية الهامة.