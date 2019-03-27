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الهند تنجح فى إسقاط قمر صناعى من الفضاء باستخدام صاروخ مضاد

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:07 ص
الهند تنجح فى إسقاط قمر صناعى من الفضاء باستخدام صاروخ مضاد ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند
نيودلهى (رويترز)
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قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، إن نيودلهى أسقطت قمرا صناعيا فى الفضاء، اليوم الأربعاء، بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية وأشاد بالاختبار باعتباره انطلاقة كبيرة فى برنامج الفضاء.

أعلن مودى عن التجربة فى كلمة للأمة بثها التلفزيون. وقال إن الهند ستكون رابع دولة فقط فى العالم تستخدم هذه الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف مودى "الهند حققت إنجازا غير مسبوق اليوم... الهند سجلت اسمها كقوة فضائية"، ويخوض مودى انتخابات عامة الشهر المقبل.

 

 


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