النيابة تأمر بتشريح جثة سمسار سقط من الطابق الـ 11 بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة سمسار لقى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الحادي عشر بالطالبية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وصرحت بالدفن عقب ذلك.

وكشفت التحريات الأولية، أن صاحب الشقة محل الواقعة احتجز السمسار بسبب خلافات مالية بينهما، وأثناء محاولته الهرب إختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الحادي عشر ومفارقته الحياة بالطالبية.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتوفي سمسار نشب بينه وصاحب الشقة خلاف على مبلغ مالي ، حيث استدرجه المتهم لشقته واحتجزه، وأثناء محاولة السمسار الهرب إختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وتم ضبط صاحب الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.