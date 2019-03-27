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المنتخب الوطنى يعود للقاهرة بعد مواجهة نيجيريا وديا

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:20 م
المنتخب الوطنى يعود للقاهرة بعد مواجهة نيجيريا وديا
كتبت رحاب نبيل
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وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قادمة من مدينة اسابا النيجيرية علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، بعد أداء المباراة الودية أمام منتخب النسور أمس، التى جاءت فى أولى خطوات الفريقين استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية بمصر الصيف القادم.

ومن المقرر أن يواصل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، اجتماعاته لإجراء تقييم شامل لمعسكر الفريق الأخير، الذى شهد مباراتين، الأولى رسمية أمام النيجر فى نيامى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، والثانية ودية أمام منتخب نيجيريا.

وكانت مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، قد انتهت السبت الماضي، بعد خوض الفراعنة ست مواجهات ذهابا وإيابا أمام تونس والنيجر واى سواتيني، وفاز المنتخب فى 4 مباريات وتعادل مرة واحدة أمام النيجر بالنيجر وخسر مرة واحدة أمام تونس فى تونس.


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