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والقطاع العقارى..

"المصرى للدراسات الاقتصادية" يناقش التحول الرقمى فى الأعمال التجارية

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:06 ص
"المصرى للدراسات الاقتصادية" يناقش التحول الرقمى فى الأعمال التجارية الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز
كتبت - منى ضياء
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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم  الأربعاء، ورشتى العمل السابعة والثامنة ضمن سلسلة ورش عمل ممتدة على مدار 6 أشهر بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى".

 

وتناقش الورشة السابعة "بدء عمل تجاري"، ويتحدث فيها كل من المهندس مصطفى غالي، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيميني انتربرايز أفريقيا، بينما تناقش الورشة الثامنة "التحول الرقمي للقطاع العقاري"، ويتحدث فيها الدكتور خالد دربالة مستشار التحول الرقمي، وممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وتأتى هذه المبادرة برعاية كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد نتائج المناقشات والتوصيات التى سيتم التوصل إليها بمثابة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش والتى يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.

 

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن مجموعة ورش العمل تطرح أسئلة محددة تتعلق بالمبادرة التى قامت بها الحكومة فى هذا المجال؛ والفجوات التي نعاني منها وكيفية التعامل معها؛ وكيفية الاستفادة من تجارب الدول والشركات العملاقة فى هذا المجال. كما تتناول سلسلة ورش العمل كافة الأبعاد ذات العلاقة والتى يتم خلالها طرح نفس الأسئلة والإجابة عنها من خلال المناقشات. ويعد هذا الموضوع أحد أهم المحاور التى يهتم بها المركز خلال العام الحالى.

 


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