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الكرملين ينفى علمه بخطة نتنياهو لتسوية الأزمة السورية

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:45 م
الكرملين ينفى علمه بخطة نتنياهو لتسوية الأزمة السورية دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خطة إسرائيلية للتسوية فى سوريا.

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو قد نقل إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبوتين خطة لإنهاء وتسوية الأزمة فى سوريا، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا، لم يحدث هذا خلال زيارة نتنياهو فى شهر فبراير الماضى لموسكو"، وأوضح أن الكرملين لا يعلم شيئا عن أى خطة تسوية فى سوريا تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلى عنها مع الرئيس بوتين.

كان نتنياهو قد أعلن فى وقت سابق أنه نقل للرئيسين الروسى والأمريكى خطة لتسوية الأزمة السورية وبحث هذه الخطة مع الرئيس الروسى أثناء زيارته الأخيرة لموسكو الشهر الماضى.

 


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