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القوى العاملة ببنى سويف: وفرنا 131 فرصة عمل لذوى الإعاقة خلال عامين

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:00 ص
القوى العاملة ببنى سويف: وفرنا 131 فرصة عمل لذوى الإعاقة خلال عامين رفان شافعى مدير عام القوى العاملة ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قال عرفان شافعي مدير عام  القوى العاملة ببنى سويف، أنه تم تسجيل 1012 من ذوى الإعاقات المختلفة بمدن ومراكزالمحافظة والحاصلين على شهادات تأهيل، خلال العامين الماضيين.
 
وأضاف شافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير 131 فرصة عمل فى القطاع الخاص خلال نفس العامين،  لمجموعة منهم ، وغيرهم من المسجلين فى السنوات السابقة ، قائلاً:" رشحنا 164 من ذوى الإعاقة بمراكز المحافظة السبع الإدارية  للعمل بالشركات والمصانع  خلال هذين العامين  ، كما حررنا 25 محضرا للأماكن التى لم تستوف نسبة الـ 5%  لتشغيل ذوى الإعاقة والتى حددها القانون من إجمالى العاملين بكل منشأة  . 
 
وأوضح عرفان : وفقا للقانون رقم 10 فقد  إنتهت فى فبراير الماضى  الفترة الانتقالية التى تمنع مديريات القوى العاملة من تحرير محاضر لأصحاب الشركات والمصانع غير الملتزمين بتطبيق واستيفاء نسبة الـ5 % لذوى الإعاقة، وعدنا حاليا  إلى تكثيف لجان التفتيش على المصانع والشركات بالمناطق الصناعية  .
 
 
 

 


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