القوى العاملة ببنى سويف: وفرنا 131 فرصة عمل لذوى الإعاقة خلال عامين

بنى سويف أيمن لطفى

قال عرفان شافعي مدير عام القوى العاملة ببنى سويف، أنه تم تسجيل 1012 من ذوى الإعاقات المختلفة بمدن ومراكزالمحافظة والحاصلين على شهادات تأهيل، خلال العامين الماضيين.

وأضاف شافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير 131 فرصة عمل فى القطاع الخاص خلال نفس العامين، لمجموعة منهم ، وغيرهم من المسجلين فى السنوات السابقة ، قائلاً:" رشحنا 164 من ذوى الإعاقة بمراكز المحافظة السبع الإدارية للعمل بالشركات والمصانع خلال هذين العامين ، كما حررنا 25 محضرا للأماكن التى لم تستوف نسبة الـ 5% لتشغيل ذوى الإعاقة والتى حددها القانون من إجمالى العاملين بكل منشأة .