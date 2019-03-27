القومى للإعاقة يكرم موظفى الشهر العقارى لاجتيازهم الدورة التدريبيبة للغة الإشارة

كرم المجلس القومى لشئون الإعاقة ظهر اليوم بعض موظفى مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة والجيزة، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون ما بين المجلس ووزارة العدل ومن بنوده تدريب موظفى مصلحة الشهر العقارى على التعامل مع الاشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

جاء تكريم اليوم لاجتياز الموظفين الدورة التدريبية الموسعة على لغة الإشارة التى نظمها المجلس فى الفترة من 17 مارس وحتى اليوم 27 مارس 2019.

حضر حفل التكريم والتخرج السفير محمد حجازى نائب وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، وعدداً من ممثلى وزارة العدل وعلى رأسهم المستشار خالد الأبرق رئيس المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، فضلاً عن المستشار محمد محمود بيومى، والمستشارة هدى سامى السعيد، والمستشارة نوران توفيق محمد المستشارين بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

وشهد حفل التكريم ترجمة حية بلغة الإشارة بواسطة عدد من المتدربين من خلال عرض مجموعة من الكلمات عليهم بواسطة محاضرى الورشة محمود فتحى وفيروز الجوهرى لترجمتها أمام الحضور.

من جانبه قام د.أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، بتوزيع شهادات التقدير والتخرج غلى المتدربين والبالغ عددهم 22 متدربا.

وفى سياق متصل أكد السفير محمد حجازى، على أن المجتمعات المتحضرة هى التى تجعل فى أولى اولوياتها العناية الشديدة بالأشخاص ذوى الإعاقة، مشيداً بدور المجلس فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينه وبين وزارة العدل.

من جهته أشار المستشار خالد الأبرق، إلى أن لغة الإشارة تلعب دور كبير فى التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية أثناء استخراجهم الوثائق القانونية أو الرد على استفساراتهم، لذلك قامت وزارة العدل بتنظيم مثل هذه الورشة التدريبية.

وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن التدريب استهدف عدد من موظفى مصلحة الشهر العقارى المرشح أسمائهم من قبل وزارة العدل، وبلغ عدد أيام التدريب 8 أيام بإجمالى 20 ساعة، وتناول التدريب تعريف المتدربين بأساسيات لغة الإشارة ومفاهيمها، فضلا عن المصطلحات القانونية التى سيستخدمها موظفو المصلحة أثناء تعاملهم مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لاستخراج مستندات قانونية خاصة بهم أو الرد على استفساراتهم، لافتاً إلى خضوع المتدربين لاختبار عملى بلغة الإشارة مع مجموعة من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى نهاية التدريب.

وعبر المتدربين خلال كلماتهم عن سعادتهم بمثل هذه الورشة، وأشادوا بدور المجلس فى التواصل المستمر والدائم معهم أثناء الورشة ومتابعة تقييمهم للورشة.

جدير بالذكر أن الورشة التدريبية تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة العدل، والذى ينص على عقد دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفى بحقوقهم، ويستمر البروتوكول الموقع بين الطرفين لمدة 3 أعوام.