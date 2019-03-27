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"القومى للإعاقة" يشارك لأول مرة فى فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:24 ص
"القومى للإعاقة" يشارك لأول مرة فى فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة
كتب محمود راغب
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يشارك المجلس القومى لشئون الإعاقة، لأول مرة فى فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، والذى تبدأ فاعلياته اليوم الأربعاء حتى السبت 30 مارس الجارى، من خلال برنامج خاص وورش فنية متخصصة؛ وندوة موسعة حول "دمج المعاقين في ضوء التنمية المستدامة".

وتأتى مشاركة المجلس هذا العام في ظل اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوى الإعاقة، ووضع رؤية شاملة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصري؛ وتتنوع مشاركة المجلس في هذه الدورة ما بين ورش تصنيع عرائس ورسم بالطباعة وقص ولصق وورش للأطفال عن التنوع والإختلاف.

وفي سياق متصل قال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، أن الأشخاص ذوى الإعاقة عانوا خلال الفترات السابقة من التهميش الذي أنهاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم (10) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018، وتخصيص العام الماضي عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً واسعة في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجلات، ومنها إشراكهم في كافة الأنشطة والفاعليات التي تنظمها أجهزة الدولة المختلفة والتي كان آخرها معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وتتوالى المشاركات والمتمثلة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.


 

 


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