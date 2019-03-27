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القبض على مكوجى استعان بشخصين لسرقة شقة مسنة فى مصر الجديدة

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:46 م
القبض على مكوجى استعان بشخصين لسرقة شقة مسنة فى مصر الجديدة سرقة شقة سكنية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة، من ضبط مكوجى استعان باثنين آخرين لسرقة "مسنة" بالعقار المجاور لمحل عمله بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من أحد المستشفيات بإصابة ربة منزل 69 سنة، مقيمة بدائرة القسم " بسحجات وآثار خنق وكدمات متفرقة بالوجه، وما قررته أنه أثناء تواجدها بمسكنها قام مجهول بطرق الباب ولدى فتحها قام بدفعها والتعدى عليها بالضرب ومحاولة خنقها بكوفية يرتديها مما أدى لفقدها الوعى وعقب إفاقتها اكتشفت سرقة ( 5 هواتف محمولة- سماعة هاتف - كمية من المشغولات الذهبية والفضية-  6 ساعة يد - كمية من الإكسسوارات).

 

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص أصل بلدتهم سوهاج.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "جارى ضبطه" وأضاف أحدهما أنه نظراً لطبيعة عمله مكوجى بالعقار المجاور لمسكن المجنى عليها وتردده على المجنى عليها وعلمه بثرائها فعقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالإثنان الآخران وعقب علمه بتواجدها بمفردها بالشقة توجها لمسكن المجنى عليها وقام الهارب بالطرق على الباب.

 

وعقب فتحها تعدى عليها بالضرب وخنقها فإعتقد أنها فارقت الحياة وإستوليا على المسروقات وهربا، وأرشدا عن المصوغات الذهبية وقررا أن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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