القبض على عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر بالغردقة وتنفيذ 352 حكما قضائيا

وردت معلومات للرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة من أحد مالكي محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بقيام أحد الأشخاص بعرض جهاز لاب توب ماركة اسر- عدد 3 رامات كمبيوتر للبيع بثمن بخس.

بالانتقال والفحص تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "سيد م م ع" عاطل ومقيم– ثان الغردقة وبحوزته اللاب توب ورامات كمبيوتر.

بمواجهته اعترف بسرقتها من داخل شقتين سكنيتين بمنطقة "دائرة القسم " بأسلوب كسر قفل الباب باستخدام عتلة حديدية على النحو التالى سرقة جهاز لاب توب ورامات كمبيوتر من داخل مسكن المدعو "مصطفي رع م"، مراجع حسابات بشركة لبيع مستلزمات الكمبيوتر، وسرقة عدد 2 رامة كمبيوتر من داخل مسكن المدعو "هشام إ" موظف بنفس الشركة.

وأضاف المتهم قيامه بسرقة أسطوانة بوتجاز من داخل مسكن المدعو "عبد الرحيم م ع" موظف ومقيم "دائرة القسم" بذات الأسلوب، وأنه قام ببيع أسطوانة البوتاجاز للمدعو "خضر ح ع" صاحب محل أجهزة كهربائية، ومقيم – ثان الغردقة، ولا يعلم أنها من متحصلات سرقة، وتم ضبطها بإرشاده .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 460/2019 جنح طفل ثان الغردقة وجاري العرض على النيابة العامة .