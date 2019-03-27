القبض على عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر بالغردقة وتنفيذ 352 حكما قضائيا

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط عاطل متهم بسرقة جهاز لاب توب ومستلزمات كمبيوتر، من إحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وردت معلومات للرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة من أحد مالكي محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بقيام أحد الأشخاص بعرض جهاز لاب توب ماركة اسر- عدد 3 رامات كمبيوتر للبيع بثمن بخس.
بالانتقال والفحص تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "سيد م م ع" عاطل ومقيم– ثان الغردقة وبحوزته اللاب توب ورامات كمبيوتر.
بمواجهته اعترف بسرقتها من داخل شقتين سكنيتين بمنطقة "دائرة القسم " بأسلوب كسر قفل الباب باستخدام عتلة حديدية على النحو التالى سرقة جهاز لاب توب ورامات كمبيوتر من داخل مسكن المدعو "مصطفي رع م"، مراجع حسابات بشركة لبيع مستلزمات الكمبيوتر، وسرقة عدد 2 رامة كمبيوتر من داخل مسكن المدعو "هشام إ" موظف بنفس الشركة.
وأضاف المتهم قيامه بسرقة أسطوانة بوتجاز من داخل مسكن المدعو "عبد الرحيم م ع" موظف ومقيم "دائرة القسم" بذات الأسلوب، وأنه قام ببيع أسطوانة البوتاجاز للمدعو "خضر ح ع" صاحب محل أجهزة كهربائية، ومقيم – ثان الغردقة، ولا يعلم أنها من متحصلات سرقة، وتم ضبطها بإرشاده .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 460/2019 جنح طفل ثان الغردقة وجاري العرض على النيابة العامة .
كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط المدعو "محمد م م ع" عاطل ومقيم – ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا " تزوير - انتحال صفة – مخدرات " وبحوزته 20 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام تقريباً - مبلغ 260 جنيها، وهاتف محمول عند تواجده " دائرة القسم ".
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2866 /2019 جنح قسم ثان الغردقة وجاري العرض على النيابة العامة .
وألقى ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا القبض على المدعو "حاتم م ا م" عاطل ومقيم– قنا والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5489/2017 جنح مستأنف دشنا حصر رقم 8890/201 " ضرب " غيابى بجلسة 29/11/2018 حبس أسبوع وبحوزتـــه قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر (طربة) تزن 100 جرام تقريباً- مبلغ 80 جنيها وهاتف محمول عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة قادما من قنا اتجاه الغردقة بكمين الكيلو 85 بسفاجا .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2881/2019 جنح قسم سفاجا وجارى العرض على النيابة العامة .
كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط المدعو "شحات ا م ا" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3755 / 2018 جنايات أول الغردقة حصر رقم 694/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 مخدرات، وضبط المدعو "جرجس ف ع ش" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 770 / 2017 جنايات أول الغردقة حصر رقم 632/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50000، مخدرات.
وتم ضبط المدعوة "رشا س م ا" والمطلوبة التنفيذ عليها في القضية رقم 6511 / 2017 جنايات ثان الغردقة حصر رقم 630/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 مخدرات، وتنفيذ 70 حكم جنح حبس جزئي، و34 حكم جنح حبس مستأنف، و192 حكم جنح غرامات جزئية، 10 حكم جنح غرامات مستأنف، كذلك تم ضبط عدد 43 حكم جنح مخالفات، وكانا إجمـالي الأحكـام المنفذة 352 حكـــــــــما.
وضبط المدعو "هاشم ع م ا" سمسار عقارات ومقيم ثان الغردقة والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 16 قضية (تبديد) أولها القضية رقم 4096/2019 جنح أول الغردقة حصر رقم 3103/2016 أول الغردقة والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 جنيه " تبديد " غيابي بجلسة 29/6/2016.
وتمكنت مباحث الاموال العامة برئاسة الرائد أحمد انور، من ضبط المدعو "رشاد ف ا ح" بدون عمل ومقيم– الجيزة حال استقلاله احدي سيارات الأجرة بكمين الأحياء، وبحوزته عدد 660 علبة سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3099/ 2019 جنح قسم ثان الغردقة وجاري العرض علي النيابة العامة.
وفي قضايا التموين، تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط المدعو "ياسر م أ ف" مقيم ثان الغردقة مسئول عن مخبز بالغردقة " لتصرفه فيعدد "209" شيكارة دقيق بلدى بإجمالى "10.450 طن" من حصة المخبر بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109/1980 والقانون رقم 163/1950 والتوجه الوزارى رقم 30/2017.
تم مخاطبة مديرية التموين بالبحر الأحمر لتحصيل قيمة كمية الدقيق المستولى عليها قدرت بمبلغ 55385 جنيهاً لتوريدها لحساب هيئة السلع وذلك طبقاً لمنظومة الخبز المقررة حالياً والقرارات التموينية المنظمة لها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3217/2019 جنح قسم ثان الغردقة .
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