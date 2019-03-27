القبض على سيدتين بحوزتهما كمية من مخدر الآيس فى الإسماعيلية

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كل من المتهمة" هند.ض.م"34 عاما ربة منزل والمتهمة"سماح.غ.ب"42 عام ربة منزل مقيمتين البلابسة دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزتهن كمية من مخدر الآيس.

تم التحفظ على المتهمتين وتحرر لهن المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن.