العليا للحج: ارتفاع المتقدمين للحج السياحى مستوى خمس نجوم بنسبة 38%

كتبت آمال رسلان -تصوير حسام عاطف

أعلن مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى هذا العام للمستوى الخمس نجوم 16027، وسيتم تنفيذه عبر 312 شركة، فى حين عدد التأشيرات المخصصة 8900 تأشيرة، بنسبة ارتفاع 38% عن الموسم الماضى.

وتقدم لمستوى الأربع نجوم 4898، وسيتم تنفيذه عبر 96 شركة، وعدد التأشيرات المخصصة 3000 تأشيرة، بنسبة انخفاض 42% عن الموسم الماضى، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى 148 ألف مواطن، وسيتم تنفيذه عبر 202 شركة سياحة، وعدد المشرفين لهذا الموسم 4247.

ويمكن لجمع المواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومى، من خلال 3 مواقع إلكترونية تم تخصيصها للاستلام تيسيرا على المواطنين والشركات السياحية.















