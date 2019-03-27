العالم حسين الزناتى: الطفل باليابان محدش بيصحيه علشان يروح المدرسة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور حسين الزناتى العالم المصرى، إن فكرة التعلم فى دولة اليابان يعتمد على حب التعليم لدى الطالب والتشوق للمعرفة والطفل محدش بيصحيه الصبح علشان يروح المدرسة هو اللى بيصحى لأن لديه بيئة صحية فى المدرسة ولديه تشوق للمدرسة.

وأضاف خلال ندوة بعنوان يوم دراسى فى دولة اليابان وتعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويشارك فيها بعض قيادات التربية والتعليم ومدراء المدارس اليابانية، أن وضع الفصل فى اليابان له أهمية فى تحصيل المعلومات فأدوات تحصيل المعلومات توضع فى شكل معين لحدوث تشوق حقيقى ويكون كل أسبوع شيء مختلف يوضع فى الفصل حتى يجذب الطالب بشكل أكبر ويزيد من اشتياقه للتعلم.

وأضاف الزناتى إن العام الدراسى الجديد يبدأ فى اليابان فى شهر إبريل لدخول الربيع، حيث إن التوقيت الزمنى له دلالة لدى الطلاب والبيئة المدرسية، موضحا أن الحصص الدراسية معظمها عملى وليس نظريا فالطفل يذهب للاستكشاف وخلافه كما أن لأولياء الأمور دور مهم فى تقييم الطالب والمعلم داخل المدرسة فى اليابان.