video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصليب الأحمر: تجدد القتال فى اليمن لن يؤدى سوى لتفاقم الوضع الكارثى

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:14 م
الصليب الأحمر: تجدد القتال فى اليمن لن يؤدى سوى لتفاقم الوضع الكارثى جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن فرانز راوخنشتاين إن تجدد القتال لن يؤدى سوى إلى تفاقم الوضع الكارثى، موضحًا أن تجدد الأعمال العدائية أجبر السكان على النزوح مرة أخرى وانتقلت الأوضاع فى البلاد من سيئ إلى أسوأ.

وأضاف راوخنشتاين - فى بيان للجنة اليوم الأربعاء، أنه رغم الاتفاقات التى أُبرمت بوساطة مؤخرًا، فإن اللجنة شهدت فى الأيام الأخيرة تصاعدًا فى أعمال العنف فى عموم البلاد، كما أدى استئناف الأعمال العدائية من قبل الأطراف كافة لمزيد من النزوح والإضرار بسلامة مئات الآلاف من اليمنيين الذين أنهكهم نزاع يدخل الآن عامه الخامس .

وأوضح أن اللجنة الدولية أعربت عن قلقها من التقارير الواردة عن القتال والاشتباكات المسلحة بطول ساحل البحر الأحمر وفى محافظة حجة ومدينة تعزـ داعية إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التى تصيب مناطق واسعة فى المناطق المأهولة بالسكان، وذلك لشدة احتمالية وقوع ضحايا من المدنيين، فضلا عن احتمالية تعرض البنية التحتية الحيوية مثل المنشآت الصحية ومرافق وشبكات التغذية بالمياه والكهرباء بصفة خاصة للآثار العرضية الناجمة عن مثل هذه الأسلحة المتفجرة.

وأشار إلى أن المدنيين اليمنيين يحرمون من الحماية التى يستحقونها وهو ما يتنافى مع القواعد التى تحكم الحروب، كما يدفعون من جديد ثمنًا فادحًا للنزاع فى اليمن أكثر من أى طرف آخر، منوهًا بأنه طبقًا للقانون الدولى الإنسانى يتعين على أطراف النزاع والدول الداعمة لها بذل جهود إضافية، للحفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم فى أثناء تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة؛ لتذكيرها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولى الإنسانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتخذ الاستعدادات لتبادل أسرى النزاع فى اليمن

الصليب الاحمر

اليمن

الحرب فى اليمن

تعز




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة