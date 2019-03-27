"الصحة": نوفر متابعة لمتعاطى المخدرات عن بُعد حتى الشفاء

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تنشيط برامج التوعية بمخاطر الإدمان بــ14 مستشفى للصحة النفسية بالجمهورية فى ظل عمليات فحص العاملين بالقطاع الحكومى للكشف عن تعاطيهم للمخدرات.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، لـ"اليوم السابع"، هناك ترتيب لنشر حملات التوعية بأضرارها وكيفية التواصل مع العيادات التابعة للصحة النفسية للعلاج والشفاء التام منها.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة اللنفسية وعلاج الإدمان، أن الكشف والعلاج غير مكلف، وتابعت: نوفر متابعة المتعاطين للمخدرات عن بعد حتى يتم الشفاء التام .