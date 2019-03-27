الصحة: مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة الأكثر التزاما بمعايير مكافحة العدوى

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة حصول الأمانة على المركز الأول حسب التقييم الاحصائى لوزارة الصحة والسكان فى الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى خلال عام 2018 حتى فبراير 2019، طبقا للزيارات الإشرافية الخاصة بقطاع الطب الوقائى والإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف القاصد فى بيان اليوم أن الأمانة تعمل منذ إنشائها فى 1996 ضمن خطط واضحة تهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية بجودة عالية بما يتماشى مع سياسة وزارة الصحة نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة فى جميع مستشفيات الأمانة .

وقال الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن مستشفيات الأمانة حصدت 12 مركزا ضمن أفضل 20 مستشفى على مستوى الجمهورية حيث جاءت مستشفى القاهرة الفاطمية في المركز الأول يليها مركز أورام ميت غمر وشملت قائمة المستشفيات (الهلال-أطفال بنها-العجوزة-دار الشفاء-المصح البحري ببورسعيد-أورام دمنهور-قلب المحلة-رمد روض الفرح-أورام دار السلام-شرق المدينة)

وأشار ضاحي أن وزارة الصحة والسكان لا تتوان عن تقديم الدعم لجميع قطاعات وزارة الصحة والسكان بِمَا يضمن سلامة وصحة وأمان المواطن المصري .