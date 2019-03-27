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"الصحة": صرف العلاج لـ650 ألف مريض ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:01 ص
"الصحة": صرف العلاج لـ650 ألف مريض ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، صرف علاج لــ650 ألف مريض ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن فى أقل من 150 يومًا، مؤكدة أن المرضى يحصلون على هذا العلاج بانتظام .

 

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة وقعت الكشف حتى الآن على ما يقرب من 45 مليون مواطن فى 27 محافظة، مؤكدًا أن نظم التسجيل الإلكترونى تعمل دون أن يواجهها أى مشكلات .

 

وتابع المصدر، أن مبادرة 100 مليون صحة يشارك فيها موظفو وزارة الصحة ويعملون  يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مضيفًا أن هناك تفكيرًا بمد الحملات حتى نهاية عام 2019.

 


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